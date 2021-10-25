Владимир Путин поручил обеспечить прививающимся россиянам два оплаченных выходных

А в ряд госучреждений с 30 октября будут пускать только по QR-кодам

Пресс-служба Кремля опубликовала ряд поручений президента РФ Владимира Путина, сформированных по итогам совещания с федеральным правительством 20 октября. В числе важнейших для граждан — введение двух оплачиваемых выходных для прошедших вакцинацию от коронавируса, расширение списка учреждений и заведений, доступ куда будет только по QR-кодам, и усиление контроля за выдачей больничных листов инфицированным.



В числе прочих президент поручил организовать за счет федерального бюджета централизованную закупку и доставку в регионы отдельных препаратов для стационарного лечения больных ковидом. Кроме того, от регионов требуется введение ежесуточного мониторинга доступности лекарств, медицинского кислорода и различных изделий для амбулаторного и стационарного лечения коронавируса.

Для помощи регионам, где сложится особенно сложная эпидемиологическая обстановка, будут привлекаться силы Минобороны, МЧС и других федеральных органов исполнительной власти.

От региональных властей глава государства требует в разы увеличить объемы тестирования населения и предусмотреть мероприятия по изоляции выявленных инфицированных ковидом и контактировавших с ними граждан, нарастить темпы вакцинации и добиться от работодателей предоставления «свежевакцинированным» сотрудникам двух оплачиваемых выходных.

Федеральные министерства здравоохранения и образования вместе с Роспотребнадзором, ФМБА и РАН должны сформировать бригады медиков для командировки в субъекты Федерации, где сложится самая тяжелая ковидная обстановка.

Минтруд, Роспотребнадзор и правительства субъектов должны обеспечить мониторинг своевременной выдачи заболевшим ковидом (или даже людям с подозрением на коронавирус) больничных листков.

Наконец, в ряд учреждений доступ граждан будет возможен только при наличии QR-кода или справки о медотводе и свежего (до 72 часов) отрицательного результата ПЦР-теста. Списки таких организаций будут составлены властями субъектов Федерации. Президентские поручения подтверждают также ограничения на ряд развлекательных мероприятий и запрет на работу общепита в ночное время.

Как сообщало Первое областное информагентство, с 30 октября по 7 ноября в Челябинской области, как и по всей России, будет действовать режим нерабочих дней, который призван сдержать распространение коронавируса. Помимо уже объявленных ограничительных мер, сейчас уточняются нюансы, касающиеся работы разных сфер экономики и поддержки групп населения.

