В Челябинске вырос уровень воды на прогулочной набережной

Сброс воды из Шершней увеличили до 100 кубометров в секунду

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Излюбленное место челябинцев — набережная возле филармонии — открылась для горожан в новом свете. Теперь там можно не только гулять, но и мочить ножки. Многие прохожие намеренно снимают обувь, чтобы пройтись по щиколотку, а в некоторых местах по колено в воде. Подростки при этом предпочитают прыгать, окатывая товарищей брызгами.



Нашлись и те, кто решил использовать ограждение в качестве опоры для прыжков в воду. Стихийных пловцов заметили, когда те ныряли в незнакомом месте, что является весьма опасным.

Напомним, сегодня приняли решение увеличить сброс воды из Шершневского водохранилища до 100 кубометров в секунду. Это делают для того, чтобы водоем не переполнился. В связи с этим поднялся уровень реки Миасс.

Эколог рассказал ИА «Первое областное», как сброс воды повлияет на реку.