В мэрии назвали сроки окончания экспертизы по ремонту Комсомольского проспекта

Привлечь независимого эксперта к изучению проекта поручила Наталья Котова

К середине текущей недели будет готово заключение независимой экспертизы, которую по поручению главы Челябинска проводят на Комсомольском проспекте. Она должна определить, необходимо ли на магистрали размещение рефюжей (островков безопасности), появление которых вызвало споры у горожан. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 15 июня сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Ранее челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам. 4 июня в Челябинске состоялся брифинг с участием СМИ, на котором замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте.

После этого Наталья Котова поручила прислушаться к мнению жителей и привлечь независимого эксперта, который бы дал оценку необходимости установки рефюжей и их техническим параметрам. На время экспертизы выполнение этого вида работ приостановили.

«В среду, 16 июня, будет готово заключение экспертизы по Комсомольскому проспекту», — доложил главе города Максим Куляшов.

Работы по ремонту Комсомольского проспекта выполняют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сумма контракта составила 188 миллионов рублей.