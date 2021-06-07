В Челябинске проведут независимую оценку ремонта Комсомольского проспекта

Специалисты определят необходимость установки островков безопасности

На Комсомольском проспекте в Челябинске проведут независимую оценку текущего ремонта дороги. Глава города подчеркнула, что комитету дорожного хозяйства необходимо прислушаться к мнению жителей в этом вопросе и активнее информировать людей о работах, проводимых на проспекте. Об этом Наталья Котова сообщила 7 июня на аппаратном совещании.

«У жителей города было множество вопросов о планах, которые будут реализованы при ремонте Комсомольского проспекта. Особую озабоченность горожан вызывало наличие островков безопасности на перекрестках. Внешне, до окончания работ, это выглядело как значительное сужение проезжей части. Провели пресс-конференцию, чтобы рассказать жителям о технических задумках, которые реализуются на проспекте», — доложил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Глава города поручила прислушаться к мнению жителей и привлечь независимого эксперта, который бы дал оценку необходимости установки рефюжей и их техническим параметрам.

«Я считаю, что нужно заключить контракт с независимым экспертом, который услышит мнение жителей с учетом мнения комитета дорожного хозяйства в отношении реализации этого проекта. Жители боятся, что эти островки будут закрыты плиткой. Мы с вами планировали там посадить деревья. Это должны быть зеленые островки. По выделенным полосам — насколько правильно они были спроектированы? Ваша задача — услышать мнение жителей и профессионального эксперта и вынести в публичную плоскость, обсудить и прийти к конечному результату. По данному муниципальному контракту запланировано несколько видов работ, пока можно сконцентрироваться на других, пока проводится оценка», — дала поручение КДХ Наталья Котова.

В пятницу, 4 июня, в Челябинске состоялся брифинг с участием СМИ, на котором замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте. Ранее челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам.