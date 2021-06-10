На Комсомольском проспекте приостановили установку островков безопасности

Предписание об этом подрядчику выдала администрация Челябинска

На Комсомольском проспекте в Челябинске жители наблюдают, что работы по реконструкции дороги продолжаются несмотря на решение главы города приостановить установку островков безопасности (рефюжей). В администрации города объяснили, что подрядчик выполняет другие виды работ.

К масштабному ремонту Комсомольского проспекта приступили в мае этого года. На крупных перекрестках начали устанавливать островки безопасности, появление и размер которых вызвали недовольство у горожан. Челябинцы предположили, что из-за рефюжей количество полос для движения уменьшиться и проспект встанет в крупные пробки.

В мэрии заверили, что работы по установке островков безопасности по распоряжению Натальи Котовой приостановили, а также привлекли независимого эксперта к оценке проекта.

«Администрацией города выдано предписание о приостановке строительства рефюжей. В настоящий момент на Комсомольском проспекте ведутся другие виды работ, в том числе на рефюжах. К вопросу строительства рефюжей планируем вернуться на следующей неделе, после получения экспертного заключения», — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, ремонт Комсомольского проспекта выполняется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составила 188 миллионов рублей.

Ранее замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте. А также уточнил, что рефюжи устанавливают не за счет уменьшения количества полос, а за счет уменьшения их ширины.