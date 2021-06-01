«Погрязнем в пробках»: челябинцев возмутили новые островки безопасности на Комсомольском проспекте

В мэрии заверили, что изменения не отразятся на количестве полос для автомобилей

В Челябинске проводят масштабную реконструкцию крупной транспортной артерии города — Комсомольского проспекта. Работы предполагают создание не только выделенной полосы и велодорожек, но и островков безопасности по центру проспекта. Челябинцы опасаются, что из-за новых островков полос для движения станет меньше, что приведет к пробкам.

«Что происходит на Комсомольском проспекте в Челябинске? Это извращение. Погрязнем в пробках. Зачем так изуродовали проспект, как теперь ездить? Надо увеличивать пропускную способность дорог, а тут уменьшили. Не проехать. Как такое можно было допустить? И так пробки, а после такого ремонта не проедем. Проще было Комсомольский проспект вообще закрыть, высадить цветочки и сделать пешеходным в таком случае. Где удобные парковки? Где третья полоса? Было три полосы, останется одна», — возмутилась в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети челябинка Мария Русакова.

Размеры островков безопасности на некоторых участках внушительные. Но в администрации Челябинска заверили, что работы выполняются по технологии и с соблюдением необходимых норм. На количество полос их установка не повлияет — их останется по три в каждом направлении.

«Ремонт на Комсомольском проспекте проводится в соответствии с растущими требованиями современного мегаполиса, чтобы улучшить внешний вид улично-дорожной сети Челябинска и повысить комфортные условия проживания для горожан. На Комсомольском проспекте предусмотрено по три полосы движения в оба направления. Завышенную ширину проезжих частей приведут в нормативное состояние: 3,75 м составит полоса для общественного транспорта, 3,25 м — для автомобилей», — сообщили в мэрии.

Таким образом, схема организации движения, по данным администрации Челябинска, не изменится:

«Заужения дороги вследствие обустройства рефюжей (это площадка для пешеходов между полосами дороги. — Прим. ред.) не будет. Отметим, что рефюжи предусмотрены на всех регулируемых перекрестках по Комсомольскому проспекту».

Ранее замглавы Челябинска по дорожному хозяйству в интервью ИА «Первое областное» Максим Куляшов рассказал, что в 2021 году на Комсомольском проспекте появятся велодорожки, а большинство парковок в виде карманов, которые есть сейчас, будут переустроены: на них появятся отдельные точки входа и выхода, чтобы при выезде не мешать движению.

Для пешеходов на Комсомольском проспекте появится новая прогулочная зона. Благоустроенный бульвар сделают вдоль Комсомольского проспекта — от сквера Красного Урала до улицы Молодогвардейцев.

Кроме того, уже в сентябре 2021 года на Комсомольском проспекте в Челябинске появится выделенная полоса для общественного транспорта. Работы выполняются в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения Челябинской агломерации и Челябинска.