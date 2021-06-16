Инфляция в Челябинской области ниже среднероссийской

Товары и услуги в регионе подорожали на 2,8%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Челябинской области в январе — мае 2021 года вырос на 2,8% (к декабрю прошлого года). В среднем по России показатель выше — 3,5%, сообщает пресс-служба контрольно-счетной палаты региона.

Больше всего в Челябинской области выросли цены на продовольственные товары (+3,7%). Это на 1,2% меньше, чем в среднем по России. Для сдерживания стоимости хлеба производителям муки выплатили субсидии на закупку пшеницы. Общий объем поддержки составил 222 млн рублей.

В Челябинской области, по данным ведомственного мониторинга минсельхоза региона, в мае по отношению к апрелю снизились цены на куриные яйца (отпускные цены производителей упали на 10,7%, розничные — на 15%), на мясо птицы (снижение на 2,5% у производителей и на 3,2% в розничных сетях). Также подешевели помидоры (отпускные цены снизились на 10%, в рознице — на 8,3%) и огурцы (снижение на 7,5% и 7,9% соответственно). При этом наблюдается сезонный рост цен на овощи открытого грунта: картофель, морковь и лук.

Меньше всего в Челябинской области выросли цены на услуги (+1,3%). Стоимость непродовольственных товаров повысилась на +3,2%.