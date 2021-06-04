Власти объяснили причины установки островков безопасности на Комсомольском проспекте

Установка новых объектов возмутила горожан

В пятницу, 4 июня, в Челябинске состоялся брифинг с участием СМИ, на котором замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте. Ранее челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам.

«Первое: островки безопасности создаются не за счет уменьшения количества полос, а за счет уменьшения их ширины. Количество полос при этом остается то же. Ширину полос доведем до нормативного состояния, сейчас она доходит до 4 метров каждая. Выделенная полоса в ширину будет 3,75 м, остальные — 3,25 м. Второе: островки будут задавать траекторию движения на перекрестках. Они будут „прикрывать“ левый поворот, что исключит нарушение правил дорожного движения. Разметка также будет задавать траекторию движения. В ближайшее время на перекрестках появится временная разметка», — рассказал Максим Куляшов.

По словам Максима Куляшова, максимальная ширина островов составляет 5 метров. Но журналисты возразили, что лично мерили эту величину, и она составляет 7,5 метра. Замглавы по дорожном хозяйству Челябинска обещал проверить эту информацию.

«Работы еще не приняты, всё будет проверяться. Документацией максимальная ширина островков предусмотрена 5 метров», — добавил Максим Куляшов.

Еще одна причина установки островков — это безопасность для пешеходов. Ширина Комсомольского проспекта 33 метра. При этом время для перехода полос около 30 секунд. Если пешеходу не хватает этого времени, он может подождать зеленого сигнала светофора на островке.