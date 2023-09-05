Челябинские школы и детские сады готовы к подключению тепла

Пока температурный режим в образовательных учреждениях соответствует СанПиН

Пятого сентября управление образования города Челябинска уведомило руководство всех школ и детских садов о возможности подключения к теплу. О запуске процесса заявила и ресурсоснабжающая компания АО «УСТЭК-Челябинск». В ИА «Первое областное» изучили прогноз на предстоящую неделю, а также выяснили, в каких случаях и кто принимает решение о пуске тепла в школах и детских садах.

Итак, в Челябинске вторую неделю пасмурно, дождливо и промозгло. Неуютно и в квартирах или госучреждениях, где температурный режим зависит от центрального отопления. В детских садах города детишки стали надевать пижамы на сончас, утепляются и ученики.

В городском управлении образования сегодня, 5 сентября, заявили, что все 377 школ и детских садов Челябинска имеют техническую готовность к началу отопительного сезона. О возможности подключаться к теплу ведомство уведомило руководителей образовательного учреждения.

Именно директора школ и заведующие могут решить, стоит ли запускать тепло в детские учреждения.

«Подключать по заявкам учреждения социальной сферы раньше старта отопительного периода — довольно распространенная практика в АО „УСТЭК-Челябинск“. Для того чтобы подключить отопление в дошкольных, медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города, руководителям указанных организаций необходимо обратиться в единую теплоснабжающую организацию с заявлением о включении отопления, подтвердить готовность объекта к отопительному периоду и отсутствие долга», — пояснили в теплоснабжающей компании.

Но официального распоряжения о запуске отопления в городе нет, поэтому централизованного подключения к теплу всех абонентов ждать пока не стоит.

По прогнозам синоптиков, регион ждет пасмурная и теплая неделя. В эти дни до 7 сентября включительно воздух в городе прогреется до +22 градусов Цельсия. Простоит такое бабье лето до пятницы. Уже 8 сентября опять похолодает до 15—17 градусов.

В «УСТЭК-Челябинск» напомнили, что централизованное отопление включается, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Но в управлении образования отметили, что школы и детские сады начнут подключать к теплу уже в ближайшие дни.

Самым первым муниципалитетом, где начали подключать к теплу школы, детские сады и больницы, стал Усть-Катав. Здесь глава района подписал распоряжение о пуске тепла в соцучреждения еще с 31 августа.