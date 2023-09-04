В Челябинскую область на этой неделе придет бабье лето

Но теплая погода простоит недолго

После холодной и дождливой недели в Челябинской области наконец-то распогодится. По данным синоптиков, в первой половине предстоящей недели температура воздуха в регионе будет подниматься до +20 градусов и выше, осадки прекратятся. Подробнее рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В первой половине недели, с 4 по 7 сентября, погоду определит область повышенного атмосферного давления, наступит „короткая, но дивная пора“ бабьего лета. Ветер стихнет, а дневное солнышко будет пригревать: днем ожидается до +17…+22 градусов», — рассказали в управлении.

В Челябинске сегодня и во вторник ожидается около +17 градусов, в среду и четверг температура поднимется до +20 градусов. В отдельных районах области может быть как выше, так и ниже этих значений.

Простоит бабье лето всего несколько дней: уже в пятницу, 8 сентября, по предварительным прогнозам, температура в регионе вновь опустится до +17 градусов и ниже. Также в Челябинскую область вернутся дожди.

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