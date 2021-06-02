В Копейске возобновили работы на долгострое обманутых дольщиков

Своего жилья в доме, который практически достроен, люди ждут пятый год

В Копейске застройщик возобновляет работы на доме № 28 на Коммунистическом проспекте. Высотку должны были сдать еще в 2016 году, но работы заморозили и дольщики до сих пор ждут своего жилья.

16-этажный дом на Коммунистическом проспекте, 28 возводила компания ООО «СтройВыбор». Когда строительство здания было практически завершено, работы остановились. По информации руководителя компании, для достройки дома необходимо около 12 миллионов рублей.

Чтобы заменить застройщика и завершить строительство, «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (г. Москва) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском признать действующую компанию банкротом. После смены застройщика на объект может зайти новый подрядчик и завершить работы с привлечением средств из Фонда.

Чтобы не оказаться банкротом, ООО «СтройВыбор» накануне представило дольщикам новый график работ по достройке дома. Согласно документу, высотку сдадут уже в октябре 2021 года. В региональном Минстрое ИА «Первое областное» подтвердили, что на доме начались работы.

«В Арбитражном суде рассматривается заявление Фонда о признании застройщика банкротом. В рамках рассмотрения дела застройщиком представлен договор инвестирования, график работ и договоры подряда, в соответствии с которыми необходимые для ввода в эксплуатацию работы оплачиваются и выполняются. Суд принял данные документы и перенес заседание на 4 июля 2021 года. Работы начались, мы их отслеживаем. На сегодняшний день на объекте начат монтаж лифтов. В случае прекращения работ будет продолжена судебная процедура. Также в суд должны быть представлены платежные поручения об оплате материалов», — уточнили в министерстве.

Другой проблемный дом в Копейске по адресу Республиканская, 2а планируют завершить за счет создания жилищно-строительного кооператива. Строить дом начали в 2018 году, сейчас его готовность не превышает 30 процентов: выполнены работы по монтажу конструкций четвертого этажа, и далее работы не ведутся.

В Челябинске идет подготовка строительной площадки на улице Доватора, 46. На достройку дома, где купили квартиры обманутые дольщики, выделили средства из регионального и федерального бюджетов. При этом в Челябинской области остается еще 44 проблемных объекта с пострадавшими дольщиками.