В Копейске завершат долгострой за счет создания жилищно-строительного кооператива

Но сначала предстоит обанкротить застройщика, чтобы передать дом новой компании

В Копейске прошло заседание рабочей группы по вопросу достройки дома № 2а по улице Республиканской. В заседании приняли участие представители Минстроя Челябинской области, регионального Законодательного собрания, конкурсный управляющий Антон Свистунов и представители инициативной группы дольщиков.

Разрешение на строительство дома на 168 квартир по адресу Республиканская, 2а администрация Копейска выдала застройщику в ноябре 2018 года. Сейчас строительная готовность дома не превышает 30 процентов: выполнены работы по монтажу конструкций четвертого этажа, и далее работы не ведутся.

Региональному Минстрою совместно с АО «ЮУ КЖСИ» губернатор поручил провести анализ ситуации, связанной со строительством этого дома.

В ходе проверки выяснилось, что застройщик в нарушение закона заключил с 54 покупателями квартир договоры соинвестирования, по которым незаконно привлекли денежные средства. Также у застройщика имелась значительная кредиторская задолженность.

«Директор застройщика ООО СЗ „Агропромстрой“ произвел отчуждение прав на объект незавершенного строительства, земельный участок и другие активы предприятия. Министерство в июне 2020 года установило факты незаконного привлечения средств для строительства объекта и направило обращения в прокуратуру Челябинской области о необходимости проведения проверки застройщика на предмет законности привлечения средств граждан», — ответили ИА «Первое областное» в Минстрое Челябинской области.

По результатам рассмотрения материалов проведенной прокурорской проверки в июле прошлого года МВД России по Копейску возбуждено уголовное дело — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

С участием пострадавших покупателей квартир провели уже несколько совещаний. По их итогам АО «ЮУ КЖСИ» с ООО «Агропромстрой» заключили агентский договор и оформили нотариальную доверенность с правом совершения всех действий.

«С целью защиты прав и интересов дольщиков дома по улице Республиканской, 2a администрация Копейска выступит инициатором процедуры банкротства ООО СЗ „Агропромстрой“, с последующим созданием жилищно-строительного кооператива и завершением строительства объекта. Со своей стороны администрация города готова рассмотреть возможность — в рамках законодательства, конечно, — приобретения квартир в данном доме по программам переселения. Мы продолжим оказывать помощь обманутым дольщикам», — отметил первый заместитель главы Копейска Константин Самарин.

Очередное совещание по долгострою с участием пострадавших покупателей жилья состоялось накануне, 20 мая. На нем мэрия приняла решение подать заявления в арбитражный суд о признании банкротом застройщика и введении в отношении него конкурсного производства.

Участники совещания также обсудили механизм создания жилищно-строительного кооператива с последующей передачей ему объекта для достройки. Также обсуждалась возможность последующего заключения ЖСК с АО «ЮУ КЖСИ» договора на выполнение строительных работ.