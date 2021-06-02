В Челябинске готовятся завершить долгострой обманутых дольщиков на улице Доватора

Всего в реестре проблемных домов Челябинской области остается 44 объекта

В Челябинске идет подготовка строительной площадки на улице Доватора, 46. На достройку дома, где купили квартиры обманутые дольщики, выделили средства из регионального и федерального бюджетов. При этом в Челябинской области остается еще 44 проблемных объекта с пострадавшими дольщиками.

«По объектам ЖСК „Доватора-46“ (2 блок-секции дома) по результатам проведенного конкурса определен генеральный подрядчик для выполнения строительно-монтажных работ на объекте. Также по результатам конкурса определена организация на оказание услуг по строительному контролю. Сейчас подрядчиком ведется подготовка строительной площадки. Срок окончания работ — апрель 2022-го, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2022 года», — ответили ИА «Первое областное» в региональном Минстрое.

Наблюдательный совет «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» (г. Москва) в декабре 2019 года принял решение достроить дом ЖСК «Доватора-46» в Челябинске. Это был первый проблемный объект Челябинской области, по которому фонд принял решение. За это время проект прошел корректировку — здание заморожено с 2016 года, когда компания «Град» прекратила стройку.

Благодаря работе правительства региона с фондом в Челябинской области уже удалось заменить застройщика по 15 объектам. Это ООО СК «Радуга» (дома № 2.2, 20.2.1 этап, 20.2.2 этап), ООО «СтройДом» (дома № 4.1, 4.2, 5.4, 5.1/3), ООО «Регионпроект» (дом по ул. Славы, 14), ООО «Дедал-Комид» (дом № 6), ООО «Инман» (дом по ул. Фонвизина), ООО «Стройинвест» (1, 2, 3-й этапы строительства дома в Копейске по проспекту Коммунистическому, д. 25), ООО «КапиталДом» (дом № 6, дом № 13).

«Всего в регионе разработан план-график по 44 проблемным объектам. В 2021 году фонд рассмотрит еще 10 проблемных домов Челябинской области и примет решение об их достройке или выплате компенсаций пострадавшим дольщикам. На эти цели в бюджете Челябинской области предусмотрено 537,989 миллиона рублей», — уточнили в министерстве.

Напомним, в ноябре 2019 года в Челябинской области учредили региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, с помощью которого в регионе планируют достраивать замороженные дома. Подобные структуры сейчас создаются по всей стране, но Южный Урал стал одним из первых регионов, где фонд уже учредили.