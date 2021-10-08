Долгострой на Коммунистическом проспекте в Копейске сдадут к осени 2023 года

В администрации города прошла встреча с дольщиками

Фонд «Защита прав граждан — участников долевого строительства в Челябинской области» получит долгострой ООО «Фирма Челябстройподрядчик» (признано банкротом в феврале 2020 года). Здание находится в Копейске на Коммунистическом проспекте, 33. Заявление фонда, поданное в июле, удовлетворил Арбитражный суд Челябинской области. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Несколькими днями ранее в администрации Копейска состоялась встреча с дольщиками этого долгостроя, который находится в высокой степени готовности. Им рассказали о работе по завершению строительства дома. В частности, было объявлено, что, получив решение суда, фонд сможет провести обследование технического состояния здания, чтобы скорректировать проектно-сметную документацию. Затем она пройдет госэкспертизу. После — будут получены средства из федерального бюджета на достройку дома. Подрядчика определят в рамках конкурса. Планируемый срок сдачи, по данным администрации Копейска, — третий квартал 2023 года. Передать квартиры 198 дольщикам застройщик обещал в 2016-м.

ООО «Фирма Челябстройподрядчик» входило в группу «Серебряный ключ». Ее владелец Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков сразу нескольких жилых комплексов.