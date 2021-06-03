Алексей Текслер предложил ввести в России льготную промышленную ипотеку

С инициативой губернатор Челябинской области выступил на Петербургском экономическом форуме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил ввести в России льготную промышленную ипотеку. Механизм поддержки предпринимателей должен действовать по аналогии со льготными кредитами на покупку жилья. Предлагается выдавать малому и среднему бизнесу займы под 2—3% годовых с рассрочкой на десять лет и более для приобретения производственных зданий.

«Мы работаем над этим совместно с „Опорой России“. Мы видим, какой эффект дала льготная ипотека в сфере жилищного строительства. В прошлом году, несмотря на все сложности из-за пандемии, строительная сфера в Челябинской области развивалась. У нас много промышленных территорий, есть потребность в запуске новых проектов. Наша задача — чтобы малый промышленный бизнес становился средним, а средний — крупным. Льготная ипотека под 2—3% годовых со сроком погашения десять и более лет — это первый шаг, который позволил бы бизнесу развиваться», — заявил Алексей Текслер на панельной сессии «Эволюция роли малого бизнеса: новые вызовы, новые цели».

Инициативу Алексея Текслера поддержал президент общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Он отметил, что покупка новых производственных площадей очень затратна для предпринимателей, но именно этот шаг часто дает максимальный экономический эффект для развития бизнеса.

«Спасибо за такую инициативу. Вы представляете Урал, и как никто знаете, как важно иметь производственное помещение. У нас есть либо помещения, которые устарели, которые работают с 30—50-х годов, либо эти площади находятся на территориях закрытого типа и они не собираются ими делиться. Все промышленники говорят одно и то же — я не могу купить помещение, потому что я разорю свой бизнес. Вопрос ипотеки под производственные корпуса комплексный и важный», — отметил Александр Калинин.

Алексей Текслер в своем докладе рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые уже реализуют в Челябинской области. Одним из важнейших направлений губернатор считает цифровизацию госуслуг. Для упрощения процедур получения поддержки в регионе создано МФЦ для бизнеса «Мой бизнес». Поддержка креативных индустрий и развитие творческих кластеров на территориях бывших промплощадок — еще одно приоритетное направление работы экономического блока областного правительства. В 2020 году поддержка предпринимателей помогла сохранить в Челябинской области более 200 тыс. рабочих мест, рассказал глава региона.