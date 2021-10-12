В Копейске из аварийного жилья переселят 413 семей до конца 2021 года

На эти цели выделено 469 миллионов рублей

В 2021 году в новые квартиры из аварийного жилья в Копейске переедут 413 семей, и это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, в этом году городу выделили 469 миллионов рублей на приобретение новых помещений.

Квартиры для семей, проживающих в ветхо-аварийном жилье, а также для детей-сирот, приобретаются на средства, выделенные в рамках программы «Переселение в 2019–2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации». Из двух бюджетов в 2021 году городу выделили 469 миллионов рублей, на которые приобрели 413 квартир. Сейчас там проводят полную чистовую отделку, занимаются приобретением сантехнического оборудования и кухонных плит. До конца этого года 413 семей отпразднуют новоселье.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта осуществляется на территории Копейского городского округа с 2019 года. При этом в 2019 году было выделено 176 миллионов рублей, в 2020 году — 410 миллионов рублей. В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 11,6 процента»,— уточнили в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии отмечают, что на данный момент продолжается расселение домов, признанных аварийными еще в 2017 году.

В Челябинской области расселение жителей из ветхих домов идет ускоренными темпами. Как ранее сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, программу «Переселение в 2019–2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» планируют выполнить уже до конца 2023 года.

Кроме того, минувшим летом президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск новой программы переселения из аварийного жилья. По его словам, квартиры получат те россияне, жилье которых признано непригодным для проживания на 1 января 2021 года.