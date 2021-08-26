Владимир Путин анонсировал запуск новой программы переселения из аварийного жилья

Квартиры получат южноуральцы, жилье которых признано непригодным для проживания на 1 января 2021 года

На прошедшем 24 августа заседании президент РФ Владимир Путин отметил, что важно не только поддерживать те субъекты Федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу. По ней новые дома начнут строить для тех граждан, чье жилье признано аварийным на 1 января 2021 года. Законодательная база должна быть готова уже к концу текущего года.

По всей стране объем жилья, которое признано аварийным на 1 января 2021 года, сейчас составляет более 11 млн квадратных метров. На реализацию программы по поручению президента выделят 45 миллиардов рублей.

Глава государства подчеркнул, что в проектах строительства новых кварталов нужно предусматривать всю необходимую социальную инфраструктуру, решать вопросы благоустройства, развития общественного транспорта.

«Все это надо делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы. Использовать такой механизм гражданского участия, как „Народный бюджет“, когда люди сами определяют, что надо сделать — отремонтировать или построить — в их городе», — отметил президент.

На Южном Урале расселение жителей из аварийных домов идет ускоренными темпами. Сегодня под программу переселения попадают те южноуральцы, чьи квартиры были признаны аварийными на начало 2017 года.

Программа «Переселение в 2019—2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» рассчитана до 2025 года, однако ее планируется выполнить к концу 2023 года. Об этом накануне заявил губернатор Алексей Текслер. Порядка 1 млрд рублей направляется на эти цели из регионального бюджета, еще больше 1 млрд рублей — из федерального.

Это стало возможным благодаря заключению дополнительного соглашения Челябинской области с Государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ. Согласно соглашению, свои жилищные условия улучшат все нуждающиеся в этом южноуральцы на два года раньше. В ближайшее время жители получат квартиры в Карабаше (ул. 23-й годовщины Октября, д. 9) и Миассе (бульвар И. И. Седова, д. 11).

Кроме того, в скором времени будут построены еще семь многоквартирных домов. Их строительство уже профинансировано. Добавим, что законодательная база, определяющая параметры новой программы по расселению аварийного жилья, может быть готова уже к концу текущего года. Об этом 25 августа рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, подчеркнув, что решение о продлении программы — знаковое и политическое.

По информации министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в рамках действующей программы площадь расселяемого аварийного жилья составляет более 188 тысяч квадратных метров. В улучшении жилищных условий нуждаются 10 тысяч 460 южноуральцев. В области с 2019 года ключи от новых квартир получили уже 5 тысяч 720 человек.