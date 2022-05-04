В Карталинском районе в 2022 году проведут бесплатно газ к 350 домам

18 поселков муниципалитета участвуют в программе догазификации

В Карталинском районе начали бесплатно подключать к газу сельские дома. Поселок Некрасово участвует в программе догазификации: газопровод здесь построен в 2017 году, но не все жители попали в первую очередь. Теперь в рамках программы догазификации голубое топливо появилось этой весной в пяти домах, на очереди — еще 11. Всего, по данным пресс-службы администрации Карталинского района, в программу попадает 1240 домов из 18 поселков, 350 домов будет газифицировано в 2022 году.

Напомним, по программе догазификации в населенных пунктах, где уже построен газопровод, подвод к дому газа можно оформить бесплатно. Программа стала работать в Челябинской области с 2021 года. В регионе 87 593 домовладения вошли в план-график догазификации, на сегодняшний день подано 32 815 заявок.

«Вместе с представителями „Газкома“ мы держим на контроле каждое подворье, консультируем, помогаем оформлять документы. Свою часть обязательств государство выполняет. Жители тоже стали активно заказывать проекты для газификации домов. Теперь многое зависит от платежеспособности самих хозяев», — поясняет глава Варшавского сельского поселения Серик Рахмангулов.

Продолжатся работы по проведению природного газа и в других сельских поселениях Карталинского района.

«В Анненском будут газифицированы дома и социальные объекты второй половины села. Но это не по программе догазификации. Это будет продолжение начатых работ. В дальнейшем мы планируем газифицировать дома поселка Санаторного», — пояснил глава Анненского сельского поселения Виктор Еловик.

По программе догазификации идет подключение к газу домов и в Аргаяшском районе. ИА «Первое областное» выпустило специальную инструкцию для тех, кто хочет провести голубое топливо к дому бесплатно.

Кроме того, в области запущена программа, по которой жители региона могут компенсировать расходы на покупку газового оборудования. В 2022 году перечень льготных категорий, попадающих в программу, расширен. Что нужно, чтобы получить обратно затраты на приобретение и установку котла, — читайте здесь.

Также напомним, что в 2022 году в Челябинской области выделен 1 млрд рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 км. На сегодняшний день уровень газификации составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%.