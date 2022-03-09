В Челябинской области 2,5 тысячи человек подвели бесплатно газ к своим домам

На данный момент регион газифицирован на 77 процентов

В правительстве Челябинской области в среду, 9 марта, состоялась пресс-конференция по вопросам программы догазификации в регионе. На сегодня газификация в области составляет более 77%, отметил министр строительства региона Юлий Элбакидзе. До 2,5 тысячи домовладений бесплатно подвели газ до земельного участка, всего же подано более 5,5 тысячи заявок с начала 2022 года.

«На сегодняшний день уровень газификации Челябинской области составляет 77%. На сегодня принято в работу более 23 тысяч заявок, их число растет ежедневно. Уже заключено более 10 тысяч договоров, на подписании находятся порядка 2,5 тысячи. Выполнены работы до границ земельного участка почти 2,5 тысячи домовладений. Все главы территорий вовлечены в процесс догазификации и возглавили муцниципальные штабы по газификации», — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

В 2021 году 1413 домовладений поучаствовали в программе догазификации. В этом году регион выделил на эти цели свыше миллиарда рублей, будет построено 400 км газовых сетей, что обеспечит газом порядка 10 тысяч домовладений.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина напомнила, что для газификации есть региональные меры социальной поддержки. С 1 июля 2021 года существует выплата на установку внутридомового оборудования. Ею могут воспользоваться несколько категорий: одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

По инициативе губернатора Алексея Текслера список расширили до инвалидов первой и второй группы, а также совместно проживающих пенсионеров. Максимальная сумма выплаты — 60 тысяч рублей, но размер компенсации зависит от реальных затрат на покупку и установку газового оборудования.

По итогам 2021 года 560 южноуральцев воспользовались данной мерой поддержки, с начала этого года помощь оказана на сумму в 13 миллионов рублей. Также подключить газ можно на средства регионального материнского капитала. Сумму можно направить частично или полностью. Ветераны ВОВ могут получить 100 тысяч рублей от государства на газификацию.

В Челябинской области за два месяца 2022 года газовики получили 5,5 тысячи заявок на газификацию. Самыми активными оказались жители Ашинского, Саткинского и Сосновского районов, а также Верхнего Уфалея. С начала года подключено 544 домовладения.

Подать заявку можно лично, через МФЦ и сайт единого оператора газификации. В этом году к газу планируют подключить 21 тысячу домовладений, а полностью завершить программу должны в 2023—2024 годах.