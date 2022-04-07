В Аргаяшском районе более тысячи жителей подали заявки на догазификацию

Всего муниципалитет планирует подключить по программе к голубому топливу 2,5 тысячи домов

В Аргаяшском районе в программу догазификации попали 25 населенных пунктов, где планируется подключить к голубому топливу 2,5 тысячи домов. Более тысячи заявок уже поступило, из них на 500 — уже заключены договоры, сообщает пресс-служба районной администрации. В селе Аргаяш работы продолжаются. Здесь подвели газ к дому ветерана торговли Нины Плаксиной.

Ветеран торговли Нина Плаксина радуется долгожданному газу в своем доме. Специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» запустили газ раньше планируемого срока. С начала программы аргаяшцы заключили 32 договора на бесплатное подключение, половина из них уже выполнена. Жители продолжают подавать заявки.

«Всего от жителей Аргаяшского района поступило 1072 заявки на бесплатное подведение газа до участка, заключено 509 договоров. Подключения выполняются по мере готовности домовладений. При этом мы продолжаем прием заявок на догазификацию», — отметил директор филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме Валентин Васнев.

В администрации района напомнили, что по инициативе губернатора Алексея Текслера можно получить адресную выплату на покупку и установку внутридомового газового оборудования. В 2022 году перечень получателей компенсации расширен.

О том, как оформить выплату и что важно учесть, информагентство «Первое областное» выпустило специальный материал.

Подать заявку на догазификацию можно:

через личный кабинет,

портал Единого оператора газификации,

портал Госуслуг,

МФЦ,

при личном обращении в филиал газораспределяющей компании.

Необходимый пакет документов включает в себя: копии СНИЛС, ИНН, ситуационный план и документы о праве собственности на жилье и на земельный участок.

Всего в Челябинской области в программе догазификации уже принимают участие более 23 тысяч жителей.