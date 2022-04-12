Уровень газификации в Челябинской области к 2035 году достигнет 90 процентов

Такой прогноз озвучил Алексей Текслер зампредседателю Правительства РФ Александру Новаку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился заместителем председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе перспективы развития топливно-энергетического комплекса и газификации, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Особое внимание в развитии региона уделяется газификации территории. На сегодняшний день ее уровень составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%.

Алексей Текслер подчеркнул, что в 2022 году выделен 1 млрд рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 км.

По словам губернатора, в регионе 87 593 домовладения вошли в план-график догазификации, на сегодняшний день подано 32 815 заявок.

Также в ходе встречи обсудили потенциальные проблемы, которые в регионах могут влиять на темпы реализации программы догазификации. В частности, Алексей Текслер отметил, что многие субъекты сталкиваются с дефицитом пропускной способности газораспределительных станций.

«Проблема развития систем газоснабжения требует комплексного и своевременного решения, так как дефицит пропускной способности ГРС ставит под угрозу не только выполнение программы догазификации, но и развитие региона в целом», — акцентировал Алексей Текслер.

Вопрос дефицита пропускной способности ГРС Александр Новак взял на особый контроль. Вице-премьер уже в ходе рабочей встречи дал ряд поручений профильным ведомствам по решению проблемы.

Кроме того, Алексей Текслер рассказал, что в регионе увеличено число льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на установку внутридомового газового оборудования. Напомним, мера соцподдержки компенсирует затраты на покупку и установку газового оборудования.