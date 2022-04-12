Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился заместителем председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе перспективы развития топливно-энергетического комплекса и газификации, передает пресс-служба правительства Челябинской области.
Особое внимание в развитии региона уделяется газификации территории. На сегодняшний день ее уровень составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%.
Алексей Текслер подчеркнул, что в 2022 году выделен 1 млрд рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 км.
По словам губернатора, в регионе 87 593 домовладения вошли в план-график догазификации, на сегодняшний день подано 32 815 заявок.
Также в ходе встречи обсудили потенциальные проблемы, которые в регионах могут влиять на темпы реализации программы догазификации. В частности, Алексей Текслер отметил, что многие субъекты сталкиваются с дефицитом пропускной способности газораспределительных станций.
«Проблема развития систем газоснабжения требует комплексного и своевременного решения, так как дефицит пропускной способности ГРС ставит под угрозу не только выполнение программы догазификации, но и развитие региона в целом», — акцентировал Алексей Текслер.
Вопрос дефицита пропускной способности ГРС Александр Новак взял на особый контроль. Вице-премьер уже в ходе рабочей встречи дал ряд поручений профильным ведомствам по решению проблемы.
Кроме того, Алексей Текслер рассказал, что в регионе увеличено число льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на установку внутридомового газового оборудования. Напомним, мера соцподдержки компенсирует затраты на покупку и установку газового оборудования.