Новые челябинские троллейбусы «Синара» протестируют в Калининграде

Испытания начнутся 25 сентября

Не успели троллейбусы «Синара — 6254» выйти на улицы Челябинска, как ими заинтересовались в Калининграде. Жители этого города смогут опробовать новинку с 25 сентября по 6 октября. Об этом сообщила мэрия Калининграда в своем официальном VK-паблике.

«Рогатым» устроят полноценный тест-драйв. Проедут на них как по улицам с контактной сетью, так и без таковой, чтобы испытать автономный ход. По результатам смотрин администрация города примет решение о покупке машин.

Напомним, что новые троллейбусы марки «Синара» производства Челябинского завода городского электротранспорта 1 сентября начали работу на 19-м маршруте южноуральской столицы, соединяющем поселок Первоозерный и парк Гагарина.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что для Челябинска планируется произвести 168 троллейбусов «Синара», после чего их начнут поставлять в другие города страны.