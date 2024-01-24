Между Челябинском и Калининградом организовали прямые субсидируемые авиарейсы

Перелеты выполняет компания Smartavia

С 20 января 2024 года запущены прямые авиарейсы между Челябинском и Калининградом. Регулярные еженедельные перелеты выполняет авиакомпания Smartavia. Тарифы субсидируемые. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэропорта Храброво. Первый рейс состоялся с 98-процентной загрузкой.

«В субсидируемый тариф включен бесплатный провоз одного места багажа до 10 килограммов (габариты до 203 сантиметров по сумме трех измерений) и одно место ручной клади до 10 килограммов (габариты 40×30×20 сантиметров). Субсидированные перевозки осуществляются в рамках федеральных и региональных программ обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров», — поясняют в аэропорту.

Из Калининграда перелеты выполняются по субботам до 7 марта включительно в 11:40, по пятницам — с 8 марта по 6 апреля и по воскресеньям — с 7 апреля. Из Челябинска вылеты в такие же дни в 19:50. Время в пути составляет 4 часа 30 минут. Стоимость билетов — от 6450 рублей. Полеты проводятся на самолете Boeing 737NG.

В пресс-службе Smartavia утверждают, что в конце января и начале февраля в Калининграде немного туристов. Поэтому можно в спокойной обстановке познакомиться с городом и насладиться его необычной атмосферой, а также поискать знаменитых хомлинов. Эти сказочные человечки живут в домах и дворах, в лесах и на побережье Балтийского моря. Калининградские домовые — отличные мастера. Бронзовые скульптуры хомлинов находятся в исторических местах города.