Сезонный поезд запустят между Челябинском и Калининградом с 3 июня

Поездки между городами будут доступны три с половиной месяца

С 3 июня 2024 года запустят прямой поезд между Челябинском и Калининградом. Он будет оправляться один раз в неделю, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Состав сезонный. Съездить на Русскую Балтику можно будет до 15 сентября.

«Курсирование поезда № 425/426 Калининград — Челябинск планируется с 3 июня по 15 сентября 2024 года отправлением 1 раз в неделю»,— рассказали в ЮУЖД.

Сейчас сообщение с Калининградом обеспечивают четыре поезда — два из Москвы (№ 29/30 «Янтарь» ежедневно, № 148/147 пока что отправляется три раза в неделю, а с 25 апреля станет ежедневным), по одному из Санкт-Петербурга (четыре раза в неделю) и Адлера (через день, с 21 мая по 30 сентября будет ежедневным). Они круглогодичные.

Поезда в Калининград и обратно следуют по территории Литвы. С марта 2020 года остановок для посадки и высадки пассажиров нет, предусмотрены только технические остановки на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна для проверки документов и транзитных виз.

Решение правительства этой страны с 1 марта закрыть пограничные пункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией и запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на транзит российских поездов.

Напомним, что с 20 января авиакомпания Smartavia запустила прямые рейсы между Челябинском и Калининградом. Перелеты еженедельные, они выполняются до начала апреля.