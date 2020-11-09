В ГКБ № 8 для пациентов с температурой сделали отдельный вход

Перепланировка направлена на разделение потоков.

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В Челябинской ГКБ № 8 произошли изменения. Теперь в медучреждении разделяются потоки пациентов, а люди, пришедшие с температурой, заходят в здание через отдельный вход. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе больницы.



«Для пациентов с температурой выделены отдельный вход и отдельные кабинеты приёма врача. Данная перепланировка поликлиники рассчитана на разграничение потоков пациентов»,— заявили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГКБ № 8.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова подчеркнула, что в условиях текущей эпидситуации разделение потоков необходимо. Для осуществления этого у минздрава есть все необходимые указания. Замминистра добавила, что не должно возникать ситуации, при которой пациенты с высокой температурой и без неё сидят в одной очереди.

Отметим, что после ряда таких жалоб областным Минздравом была создана специальная комиссия. В её задачи входит проверка всех поликлиник региона, в том числе и на правильность разделения потоков.