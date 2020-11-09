Сегодня «Областной аптечный склад» получил 200 приборов, которые в ближайшие несколько дней поступят в крупные аптеки Челябинска и Челябинской области. Любой человек, пришедший за лекарствами, сможет измерить уровень кислорода в крови. Мы надеемся, что это поможет нам снизить панику среди населения, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Если опыт окажется положительным, список аптек, где можно измерить уровень кислорода в крови, расширят.

Также на деньги благотворителей область ведет закупку пульсоксиметров для медсестер и фельдшеров, чтобы они могли измерять сатурацию на дому у пациента.