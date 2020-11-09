Как в Челябинской области производят средства индивидуальной защиты

Под пошив масок перепрофилировано 112 предприятий.

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В Челябинской области организовано взаимодействие более чем со 140 производителями средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Под пошив масок своё производство перепрофилировали 112 предприятий лёгкой промышленности. Об этом рассказал начальник управления промышленности и новых технологий Минпрома региона Михаил Кнауб.



«Если до пандемии в сутки их производилось 65 тысяч, то сейчас — 528 тысяч. Освоено производство поверхностного монтажа печатных плат для создания аппаратов искусственной вентиляции легких, организовано производство клапанов и вентилей для кислородоснабжения коек медицинских учреждений области. Хотел бы выразить благодарность тем предприятиям и общественным организациям, которые подключились к решению проблемы нехватки СИЗов и комплектующих для специализированной медицинской техники»,— подчеркнул Михаил Кнауб.

В Челябинской области запущена программа льготного заёмного финансирования «Противодействие эпидемиологическим заболеваниям». В её рамках Фонд развития промышленности Челябинской области предоставляет льготный заём от 5 до 50 миллионов рублей по уникальной ставке 1% годовых, а также помогает искать поставщиков сырья. В числе первых заём получило ООО «Фабрика шнуров». Восемь миллионов рублей предприятие потратило на оборудование и комплектующие. На текущий момент фирма производит шесть тонн шнура в месяц, чего хватает для 15,5 миллиона масок.

«Весной, когда маски были в дефиците, мы поняли, что можем внести свой вклад в решение проблемы. У нас было все необходимое — компетенции, сотрудники, — кроме ресурсов для быстрого решения задачи. В конце марта я рассказал о нашей идее запустить производство эластичного шнура для масок министру промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павлу Рыжему и директору Фонда развития промышленности Челябинской области Сергею Казакову. Сразу же получил принципиальное одобрение, а уже 16 апреля наша компания заключила договор с региональным ФРП. 6 мая мы отгрузили первую партию эластичного шнура одному из южноуральских предприятий», — рассказал директор компании Сергей Сиренко.

Добавим, основную потребность в масках закрывают три южноуральских производителя с необходимыми регистрационными удостоверениями — «Медицина-Айрлайд», «Ресид» и «Областной аптечный склад». Во время второй волны в России наблюдается нехватка медицинского кислорода. Выпускающие его предприятия работают со 100% загрузкой, отметил Михаил Кнауб. Сейчас минпром решает вопрос о его производстве и поставке.