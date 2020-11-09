Раньше выплаты начислялись на основании двух постановлений. Они больше не действуют. В силу вступил другой документ. Теперь медики будут получать не доплату, а социальную выплату. Её больше не будут учитывать при расчете отпускных и других пособий, — пояснила Ирина Гехт.

И еще одно важное правило: саму выплату будут рассчитывать по количеству отработанных смен, а цена одной смены станет фиксированной. Сейчас врачи, которые совмещали несколько должностей и отработали в ковидном госпитале весь месяц, получают столько же, сколько врач, зашедший в госпиталь на одну консультацию. Новая схема будет более справедливой. Она выгодна тем, кто действительно не щадит своего живота.

Посменный принцип расчета планируют применять и к начислению выплат работникам поликлиник и «скорой». Правда, для получения такой надбавки им необходимо, чтобы коронавирус у пациента был официально подтвержден методом ПЦР.

Также выплаты получат новые категории медиков, например патологоанатомы.

Помимо этого Ирина Гехт заявила, что региональные ковидные выплаты — а это порядка 400 млн рублей каждый месяц — будут сохранены до конца 2020 года.