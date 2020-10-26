Комиссия минздрава проверит поликлиники, на которые жалуются жители Челябинской области

Приказ о её создании подписали сегодня.

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Министерство здравоохранения Челябинской области создало комиссию, которая будет проверять работу поликлиник региона. Об этом сегодня, 26 октября, на брифинге по распространению коронавируса рассказала замминистра здравоохранения Виктория Сахарова.



Жалобы на работы больниц в Челябинской области регулярно публикуются жителями региона в социальных сетях. Так, по сообщениям миассцев в медучреждении Машгородка в одном потоке ждут анализов люди как с подтверждённым коронавирусом, так и с ОРВИ, несмотря на необходимость разведения потоков. Виктория Сахарова подчеркнула, что приказом минздрава сегодня, 26 октября, была создана комиссия, задачей которой станет проверка амбулаторно-клинического звена.

«На этой неделе мы планируем проверить и те поликлиники, на которые идут жалобы, вы и на прошлой неделе нам говорили про часть поликлиник где не разведены потоки. Мы посмотрели там есть жалобы. Мы проверяем эту неделю, начинаем массовые выходу по поликлиникам и проверка по чек-листу», — рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Виктория Сахарова подчеркнула, что в периметр проверки включены все поликлиники Челябинска и Магнитогорска. Также специалисты минздрава готовы выехать с проверками по жалобам жителей. При этом, по словам замминистра, в выходные на горячую линию ведомства поступило меньше обращений, чем на прошлой неделе.