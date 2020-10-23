Замминистра здравоохранения напомнила о необходимости разведения потоков в поликлиниках

Для этого есть необходимые инструкции, отметила Виктория Сахарова.

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Потоки пациентов в поликлиниках Челябинской области в условиях пандемии коронавируса должны быть разделены. Это необходимо делать в рамках существующих указаний. Об этом сегодня, 23 октября, на брифинге о распространении COVID-19 напомнила заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.



Мера не всегда соблюдается в больницах Южного Урала. Как рассказали сайту «Первый областной очевидцы, в медучреждении Машгородка в Миассе в одном потоке ждут анализов люди как с подтверждённым коронавирусом, так и с ОРВИ. Виктория Сахарова подчеркнула, что потоки пациентов необходимо разводить, а для этого у минздрава есть все необходимые указания.

«Во-первых: при термометрии на входе пациенты не должны попадать и должны выводиться в отдельный поток тех, кто уже на входе показывает высокую температуру и вход для пациентов с повышенной температурой в поликлинику — это отдельный вход для тех, кто имеет признаки респираторного заболевания. Мы просим и многократно обращаемся и во всех наших алгоритмах написано, что если у вас повысилась температура и появились признаки респираторного заболевания — не выходите из дома, обратитесь к врачу, вызовите врача на дом»,— отметила Виктория Сахарова.

Для здоровых пациентов сейчас заканчивается второй этап диспансеризации. В этом случае, как и при прохождении профилактических осмотров необходимо не только разведение потоков, но и отдельные кабинеты, добавила Виктория Сахарова. Также представитель минздрава области попросила руководителей и сотрудников медицинских организаций соблюдать разделение пациентов и чётко регулировать данный процесс.