В Джабыке пострадавшие от пожара жители потратят компенсацию на жилье своих детей

На месте сгоревшего дома они строят новый - за свой счет

Пострадавшие от пожара в Джабыке и Запасном стали получать компенсацию. Денежная выплата предназначается садоводам, которые имеют в собственности жилую недвижимость, и получают возмещение убытков от сгоревших садовых домов и участков. В семье Кудашевых растет пять детей. На компенсацию глава семейства намерен обеспечить жильем своих детей. Ближайшими планами он поделился с корреспондентом ИА «Первое областное».

На даче в Джабыке Кудашевы жили с апреля по октябрь. Здесь у них был большой сад, дом, хозяйственные постройки. Дом сгорел в день рождения сына, накануне семья набрала мяса на шашлыки и продукты, чтобы отметить семейный праздник в субботу.

«Но дом сгорел ночью. Я был здесь до половины второго ночи. Потом уже стало опасно. Дом у меня был хороший, деревянный сруб. У нас один ребенок болеет астмой, а здесь в деревне ему хорошо дышится. Выбора у нас нет, будет строить себе дом здесь», — рассказывает отец семейства Андрей Кудашев.

Семья получила по 100 тысяч рублей компенсацию, и теперь еще ждет сертификат на строительство или покупку жилья.

«Мы решили купить детям жилье на полученные деньги. Компенсация у нас выйдет чуть больше двух миллионов, поэтому будем просить, чтобы нам разрешили покупку двух однокомнатных квартир», — поясняет Андрей.

В прошлом году на садовом участке он заложил фундамент для строительства гаража. Сейчас на нем Кудашевы возводят летний домик.

Компенсация, на которую рассчитывают Кудашевы, складывается из расчета умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра. Минстроем РФ она определена в размере 34 690 рублей за «квадрат».

Вопросы обеспечения погорельцев жильем находятся на особом контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Напомним, в результате пожаров, бушевавших на юге области 8–11 июля, огнем уничтожено 72 жилых дома. На сегодня установлены собственники 66 зданий.

По поручению губернатора строительство новых домов должно быть завершено до 1 октября 2021 года. На минувшей неделе территорию, пострадавшую от пожаров, осмотрел президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, на этой неделе жительница поселка Запасное Нина Аверина добилась строительства нового дома вместо сгоревшего садового.