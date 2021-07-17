Алексей Текслер поручил к 1 октября обеспечить жильем всех погорельцев поселков Джабык и Запасное

Губернатор Челябинской области проводит заседание оперативного штаба в Карталинском районе

Сегодня, 17 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит заседание оперативного штаба в школе поселка Новокаолиновый в Карталинском районе, где неделю назад развернули пункт временного размещения местных жителей, пострадавших от пожаров. Глава региона поднял вопрос строительства жилья, а также дал поручение проработать возможность снять режим ЧС на следующей неделе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Самый большой вопрос — строительство жилья. Те, у кого все документы есть, все понятно, будем прорабатывать оплату работ из федерального бюджета. Но у нас не все люди в это укладываются. Будем менять нашу базу, но все случаи предусмотреть невозможно. Поэтому будет внебюджет, я уже переговорил с бизнесменами. Даю поручение к 1 октября обеспечить жильем всех. Есть случаи, когда у погорельцев совсем маленькие дома. Я считаю, что новые надо строить минимум 60 квадратных метров. Я против денежной компенсации, если речь об основном жилье. Только жилье против жилья. Денежная компенсация возможна в случае дачников»,— сказал Алексей Текслер.

Что касается выплат по 10 тысяч рублей, они оперативно выплачиваются. Есть вопросы по выплатам в размере 50 и 100 тысяч рублей, поскольку многие жители не были прописаны в своих домах. Также принято решение менять нормативную базу.

«Отдельно прошу проверить условия, в которых живут люди у родственников и друзей. Главное, люди должны видеть положительную динамику каждый день»,— добавил губернатор Челябинской области.

Кроме того, Алексей Текслер поручил проработать возможность на следующей неделе снять режим ЧС в регионе и оставить только в районе.