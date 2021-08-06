Владимир Путин провел на Южном Урале совещание по теме лесных пожаров

О противодействии им и преодолении последствий главе государства доложил Алексей Текслер

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 августа, работает в Челябинской области. Прилетев вечером, глава государства успел вместе с губернатором Алексеем Текслером облететь пострадавшие в июле от лесных пожаров муниципалитеты на вертолете МЧС. Затем, в Магнитогорске, президент провел совещание по борьбе с лесными возгораниями.



«Буквально две недели назад мы с коллегами обсуждали вопросы лесных пожаров. Как известно, из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской, Тюменской областях. Пострадала также Челябинская область. Мы сейчас на вертолете облетели, осмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и не обошлось без жертв. Хотелось бы также сегодня оперативно обсудить и как идет работа с паводками. Министр (Евгений Сизиншев, министр МЧС РФ — прим. ред.) докладывал, что и здесь ситуация непростая. Понятно, что мы научились оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть. Люди страдают и прежде всего мы сегодня должны смотреть на тему, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются. У нас отработана нормативная база, система быстрого реагирования тоже. Тем не менее, каждый раз события подобного рода достаточно уникальны», — начал совещание Владимир Путин.

Затем президент передал слово губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Для тех, кто следил за развитием событий в Карталинском районе 8-11 июля и после ликвидации пожара, доклад Текслера откровением не станет. Глава региона напомнил, что пожар в Джабык-Карагайском бору продолжался с 8 по 12 июля и был полностью ликвидирован. Алексей Текслер тогда лично возглавлял работу оперативного штаба, в самое опасное время, вечером 8 июля, он находился в горящем Джабыке.

«Сегодня основными задачами для нас являются оказание помощи пострадавшим и восстановление жилья. Еще до окончательной ликвидации пожара было восстановлено электро- и газоснабжение, жителям Джабыка и Запасного начали выплаты компенсаций. 152 человека, кроме единовременной помощи в 10 тысяч рублей, имеют право на компенсации по полной или частичной утрате имущества, она выплачена уже подавляющему большинству. Губернатор также напомнил, что новые дома гражданам, независимо от прежней площади, строятся от 60 квадратных метров, то есть имевшие ранее в своем распоряжении более мелкие жилища, существенно улучшат свои условия», — рассказывал губернатор.

Как сообщало Первое областное информагентство, на сегодня начато строительство 23 жилых домов, работают пять подрядных организаций, стройка завершится до 15 сентября. Особое внимание куратор возведения жилья — региональный минстрой — обращает внимание на качество. Что касается лесовосстановления, то пострадало 15 тысяч гектаров лесонасаждений, 4,5 тысячи гектаров из них погибли.

«Мы ведем обследование, готовим материалы для посадки новых культур в следующем году», — доложил Алексей Текслер.

Губернатор также рассказал о планах по усилению пожарной охраны в южных районах. Напомним, Джабык и Запасное отныне будет прикрывать не добровольная, а профессиональная пожарная команда. Впрочем, и добровольцам не приходится расслабляться: им запланированы закупки современного оборудования и автомобилей, так что огнеборцам придется оправдывать доверие.

Глава региона завел речь и о других насущных проблемах кроме огненной угрозы.

«В поселок Джабык нет и никогда не было асфальтовой дороги. Только щебеночная, по которой, в том числе, шла и эвакуация людей. Есть проект участка асфальтобетонной дороге на участке Джабык — Париж, прошу вашей поддержки в этом вопросе. Длина участка 19 километров», — доложил глава региона.

Президент одобрительно покивал.

На докладе Алексея Текслера открытая часть совещания закончилась. В закрытой же глава государства намеревался подробно обсудить с каждым из губернаторов «горящих» регионов работу по преодолению последствий огненной стихии.

Первое областное информагентство следит за развитием событий.