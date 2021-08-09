Жительница Запасного добилась строительства нового жилья вместо сгоревшего садового домика

Женщина пригласила министра строительства Юлия Элбакидзе к себе в гости

Нина Аверина из Магнитогорска считала своим настоящим домом не городскую квартиру, а небольшой домик в Запасном. Месяц назад огонь полностью уничтожил постройку, но женщина не могла претендовать на строительство нового дома. А на компенсацию пенсионерка не согласна. С министром строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлием Элбакидзе сегодня, 9 августа, они пришли к консенсусу. Своей радостной новостью женщина поделилась с Первым областным информагентством.

В садовом домике Нина Аверина жила по полгода по состоянию здоровья. Этот домик они приобрели с мужем более двадцати лет назад, обустроили его для постоянного жилья.

«В 2002 году муж умер, и, когда пришло время оформлять наследство, оказалось, что из документов на дом — только техпаспорт и договор аренды на земельный участок. Дом был небольшой, но двухэтажный. На втором этаже была спальная комната», — рассказывает пенсионерка.

Поскольку у Нины Борисовны сгоревший дом был не единственной жилой собственностью, в качестве компенсации за сгоревшее имущество она должна была получить сертификат на покупку жилья. Но женщина не согласилась на это.

«Вторая квартира в городе мне не нужна. Я живу в Запасном с апреля по октябрь-ноябрь. У меня был сад, цветы. Дом никогда не пустовал, всегда был полон гостей. На втором этаже могли спать до семи человек», — продолжает Нина Борисовна.

В отчаянии женщина обратилась к губернатору в соцсетях. В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» она была уверена, что проблема возникла из‑за путаницы с документами на недвижимость.

Однако после разговора Нины Авериной с министром строительства и инфраструктуры области Юлием Элбакидзе вопрос решился в пользу женщины.

«Буквально полчаса назад мне позвонил министр и сказал, что мне построят дом. Правда, не 60 квадратных метров, как всем, а маленький, 30-метровый. Но я согласна и на это. Пригласила Юлия Соломоновича в гости, когда возведут мне новое жилье», — рассказала Нина Борисовна.

В министерстве строительства и инфраструктуры подтвердили, что дом для Нины Авериной будет построен.

«Сегодня состоялся выезд на земельный участок Нины Авериной представителей администрации района для уточнения границ ее земельного участка. Было определено место под застройку. На данный момент уже проведены работы по разбивке участка. В ближайшее время начнется заливка фундамента», - прокомментировали в ведомстве.

Женщина уверена, что вопрос решился положительно после визита главы государства в регион. В пятницу, 6 августа, президент Владимир Путин лично осмотрел сгоревшие поселки в Карталинском районе и озвучил региональным властям поручение решать вопросы в пользу пострадавших.