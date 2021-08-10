Первые пострадавшие при пожарах жители поселка Джабык готовятся отметить новоселье

Две семьи уже приобрели новые дома на компенсационные выплаты

Две семьи из поселка Джабык, которые остались без жилья из-за пожаров в Карталинском районе, уже готовятся отметить новоселье. На компенсационные выплаты они приобрели готовые дома, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Жительница поселка Джабык Людмила Плетенкова не захотела уезжать и приобрела себе новый дом неподалеку от прежнего места проживания. Совсем скоро женщина со своей мамой сможет заселиться: договор купли-продажи уже прошел необходимую регистрацию, а средства, выделенные из областного бюджета, перечислены на счет продавца.

«Дом новый, просторный, двухэтажный, со всеми удобствами. И что еще хорошо — находится практически рядом, так что привыкать к новому месту не придется»,— отметила Людмила Плетенкова.

Еще одна семья — тоже жители поселка Джабык — приняла решение приобрести новое жилье в поселке Запасное. Пожилым супругам Котовым удалось купить дом, который превосходит по размерам прежний.

«Несмотря на преклонный возраст, мои мама и папа хотят, как и раньше, жить на свежем воздухе, привыкли уже к огороду. Большое спасибо всем, кто помогал нам с документами, поэтому так быстро все получилось: и дом выбрать, и сделку зарегистрировать. Практически моментально»,— поделилась дочь Котовых Жанна.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, выплата рассчитывается путем умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра. Минстроем РФ она определена в размере 34 690 рублей за «квадрат».

Вопросы обеспечения погорельцев жильем находятся на особом контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, в результате пожаров, бушевавших на юге области 8—11 июля, огнем уничтожено 72 жилых дома. На сегодня установлены собственники 66 зданий.

По поручению губернатора строительство новых домов должно быть завершено до 1 октября 2021 года.

На минувшей неделе территорию, пострадавшую от пожаров, осмотрел президент Российской Федерации Владимир Путин.