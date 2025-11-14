В день открытия «Гипер Ленты» челябинцы побежали искать знакомые товары и скидки

Магазины появились на месте четырех крупнейших точек Spar

В Челябинске 14 ноября на месте четырех крупнейших отделов Spar заработали «Гипер Ленты». Уже несколько дней они открыты в техническом режиме, а перед этим уходили на недельные «каникулы», чтобы сменить вывески, ценники и ассортимент. На официальном запуске нового магазина корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с директором по интеграции «Гипер Ленты» Евгением Джумаевым и узнал, оставили ли что-то от прошлой торговой сети.

Чего боялись челябинцы — пропажи культовых продуктов собственного производства — почти не случилось. В только открывшихся гипермаркетах решили частично сохранить традиционный ассортимент прошлой сети. Также на полках остались товары местных производителей, которые можно было купить только в сети Spar.

«Статистика продаж никогда не врет, и в соответствии с ней мы оставляли определенные позиции. Плюс мы собираем отзывы клиентов и очень внимательно относимся к тому, что говорят люди. Мы собираем данные с геопорталов, „2ГИС“, „Яндекса“, через собственную систему сбора обратной связи в приложении. На ежедневной основе смотрим отзывы, оценки и все, что пишут клиенты», — сообщил Евгений Джумаев.

Конечно, добавились в торговых залах основные бренды и собственные торговые марки «Ленты», поставки будут идти из распределительного центра в Екатеринбурге, так же, как у уже работающих городе отделов. Также из бывших гипермаркетов Spar подключили доставку. А еще на своих местах остались старые сотрудники.

Ценники в магазинах уже поменялись в соответствии с бонусной программой «с картой» и «без карты». Бонусные баллы, которые были в Spar, сохранили и перенесли на карты «Ленты» по номерам телефонов. Фактически старые карты Spar можно выбрасывать, когда в городе закроются последние магазины ушедшей сети.

«Мы применили ту же самую ценовую политику, которую мы сейчас используем в „Ленте“. Мы регулярно мониторим рынок и соответствуем всем конкурентам, которые есть. Наши покупатели еще до торжественного открытия заметили эту новую модель. Мы считаем, что она преобразилась в лучшую сторону», — отметил директор по интеграции «Гипер Ленты».

К открытию «Ленты» подтянулось довольно-таки много для утра пятницы горожан. Кто побежал проверять ассортимент салатов и выпечки, а кто искать заморозку. Нашему корреспонденту челябинцы рассказали, что ожидали скидок на какие-то категории продуктов, но не нашли их. Есть и те, кто специально поехал знакомиться с гипермаркетом.

«Я честно признаюсь, что люблю Spar и не хожу в другие небольшие магазинчики. Например, в „Монетку“ я никогда не заходила, только когда на юг ездила. К удивлению, я сейчас здесь нашла мясо, которое привыкла брать для шашлыка, в других сетях Челябинска его не продают. А еще порадовал детский ассортимент — я мама многодетная, для меня важно, когда есть определенные товары, конкретные продукты питания. Единственное — я на входе взяла тележку, которая странно крутится. Казалось бы, магазин новый, а такие неудобства есть», — поделилась покупательница Марина.

Всего по Челябинску заработает четыре новых «Гипер Ленты», еще одна в Миассе. Также в регионе откроется 29 небольших подразделений — «Супер Ленты», первую челябинцы обнаружили накануне в ТРК «Куба», причем реорганизацию магазина заметили только на кассе, где появился новый логотип. Как рассказал Евгений Джумаев, «Супер Ленты» приняли решение не закрываться для переоформления залов и замены ценников. К слову, открытие «Ленты» и «Монетки» на местах бывшего Spar зависит от размера магазина. «Гипер Ленты» заняли площади примерно 3,3—3,7 тыс. квадратных метров, «Супер Ленты» — точки площадью тысяча «квадратов». А вот «Монетки» начали открывать там, где торговые залы насчитывают около 300 квадратных метров.