В Челябинске откроют магазин «Лента Эконом»

Цены здесь будут ниже на 15—30%

Ритейлер «Лента» откроет в Челябинске магазин формата «эконом» с более низкими ценами, чем в обычных гипермаркетах, сообщает Bfm74.ru со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

«В торговом зале формата „эконом“ товары будут выкладывать в транспортных упаковках. В зависимости от товара и категории цена будет ниже на 15—30%, чем в остальных магазинах»,— сообщили нашим коллегам в пресс-службе.

Наличие бонусной карты позволит покупать товары еще дешевле. Также будут сохранены программы лояльности для постоянных клиентов.

Два магазина «Ленты Эконом» уже работают в Санкт-Петербурге и Рязани.

В Челябинске до 1 декабря откроют третий — в ТРК «Горки».