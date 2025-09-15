В Челябинске начался ребрендинг проданных «Ленте» магазинов Spar

Название местной торговой сети вскоре исчезнет с вывесок

В Челябинске в скором времени магазины Spar сменят вывески на «Ленту» или «Монетку». Читатели ИА «Первое областное» заметили объявления о скором ребрендинге, например, в ТРК «Куба», на улицах Свободы и III Интернационала.

Процесс ребрендинга местной торговой сети был запущен сразу после продажи компании ООО «Молл» (Челябинск) федеральному ретейлеру ПАО «Лента» в июне 2025 года. Тогда представители нового владельца сообщали, что магазины Spar поэтапно перейдут под бренды «Гипер Лента», «Супер Лента» и «Монетка» (сеть принадлежит федеральной компании с октября 2023 года).

Формат той или иной торговой точки связан с объемом площади и ассортиментом продукции. «Супер Лента» — это небольшие точки от 500 до 1200 квадратных метров. Ассортимент заточен на товарах, необходимых для повседневных нужд, в том числе для дома.

«В периметр сделки вошли пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar. В сделку также включены три распределительных центра, обеспечивающих оперативное снабжение сети. Сумма сделки не раскрывается», — уточняли ранее в пресс-службе «Лента».

Напомним, компания «Молл» занимала пятое место по объему выручки среди ретейлеров Южного Урала. Компания управляла 72 магазинами в трех форматах: гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома. Новый владелец сети планировал сохранить основной штат сотрудников.