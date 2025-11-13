Как выяснил корреспондент «Первого областного», некоторые магазины со старыми вывесками начали работать под новым брендом. Это тестовый режим, официальное открытие всей сети запланировано позднее.
«Без закрытия переименовались. Салат „Марокко“ остался. А еще появились фрикадельки с брусничным соусом, как в ИКЕА», — рассказывает один из покупателей.
По его словам, атмосфера магазина пока не сильно изменилась. Покупатели только на кассе понимают, что это уже другой бренд. Сотрудники на местах подтверждают изменения: кассиры сообщают покупателям, что теперь это «Лента». Карты старой программы лояльности уже не действуют — их заменили карты «Ленты». При этом, как отмечают горожане, ценники пока обычные, без двойного ценообразования «с картой и без», и весь персонал сохранился.
Как ранее сообщалось, федеральный ретейлер «Лента» выкупил компанию «Молл», которая управляла сетью Spar в регионе. По данным официального сообщества Spar в Челябинске, 14 ноября готовится торжественное открытие нескольких крупных магазинов.