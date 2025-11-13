Покупатели в челябинских магазинах узнали о смене бренда только на кассе

Новая компания запустила несколько гипермаркетов в тестовом режиме

Как выяснил корреспондент «Первого областного», некоторые магазины со старыми вывесками начали работать под новым брендом. Это тестовый режим, официальное открытие всей сети запланировано позднее.

«Без закрытия переименовались. Салат „Марокко“ остался. А еще появились фрикадельки с брусничным соусом, как в ИКЕА», — рассказывает один из покупателей.

По его словам, атмосфера магазина пока не сильно изменилась. Покупатели только на кассе понимают, что это уже другой бренд. Сотрудники на местах подтверждают изменения: кассиры сообщают покупателям, что теперь это «Лента». Карты старой программы лояльности уже не действуют — их заменили карты «Ленты». При этом, как отмечают горожане, ценники пока обычные, без двойного ценообразования «с картой и без», и весь персонал сохранился.

Как ранее сообщалось, федеральный ретейлер «Лента» выкупил компанию «Молл», которая управляла сетью Spar в регионе. По данным официального сообщества Spar в Челябинске, 14 ноября готовится торжественное открытие нескольких крупных магазинов.