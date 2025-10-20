В Челябинской области пустеют полки закрывающихся магазинов

Работники и покупатели гадают, будут ли распродажи

Жители Челябинской области обсуждают закрытие магазинов «Спар» и ждут акций по этому поводу. Напомним, в июне челябинскую сеть «Спар» купил федеральный ретейлер «Лента».

«Нам уже ничего не завозят из товара. Пока точно не знаем, когда будет закрытие. В других магазинах при этом были скидки до 50%. У нас пока такого нет», — рассказал кассир в магазине в Долгодеревенском.





На сетевом магазине в селе нет никаких объявлений для покупателей. Молочка, хлеб и другие скоропортящиеся продукты там обновляются. Ассортимент остальных товаров заметно оскудел.

В Челябинске народ давно известили объявлениями: вместо больших «Спаров» будет работать «Лента», вместо маленьких — «Монетка».

Часть магазинов уже закрылись. Другие работают, но с полупустыми полками — как на фото со Свободы, 157.





Там покупатели наблюдают подобие распродаж с красными «горящими» ценниками. Однако суммы на них не совсем распродажные — гречку за 117 рублей вполне можно купить и без скидок.