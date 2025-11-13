В Челябинске на месте магазинов Spar начали открываться первые «Супер Ленты»

Отдел в ТРК «Куба» заработал 13 ноября

В Челябинске магазины Spar начали работать под брендом «Лента». Одна из первых точек заработала в ТРК «Куба» 13 ноября, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». При этом реорганизация произошла без длительного закрытия, как происходит с супермаркетами, в которых появится «Монетка».

«Я вообще до кассы не заметила никаких изменений. А потом стала пробивать товар — а тут написано: „Супер Лента“. Ладно, хоть бонусная карта была. Подростки с соседней кассы попросили мою карту, потому что с собой была только старая бонусная», — поделилась одна из покупательниц.

Сотрудники на местах подтверждают изменения: кассиры сообщают покупателям, что теперь это «Лента». При этом ассортимент в магазине тот же: остались фирменные салаты, такие как «Завалинка» и «Марокко», выпечка. Сохранился персонал. Из изменений: появились новые позиции, например митболы с брусничным соусом, как в ушедшей из России IKEA.

Карты старой программы лояльности уже не действуют — их заменили карты «Ленты». При этом, как отмечают горожане, ценники пока обычные, без двойного ценообразования «с картой и без».

Добавим, что в техническом режиме с 8 ноября работают «Гипер Ленты» на Братьев Кашириных, Энергетиков, Комсомольском проспекте и Труда. Как ранее сообщалось, федеральный ретейлер «Лента» выкупил компанию «Молл», которая управляла сетью Spar в регионе. По данным официального сообщества Spar в Челябинске, 14 ноября готовится торжественное открытие нескольких крупных магазинов.