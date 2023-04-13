В Челябинской области запустили мобильное приложение для отслеживания бродячих собак

Пилотный проект внедрили в Сосновском районе и Магнитогорске

Электронный паспорт для каждой бродячей собаки решили оформить в Магнитогорске и Сосновском районе. На первый взгляд деятельность выглядит утопичной, однако цифровую систему уже испытали за прошедшую зиму. В ИА «Первое областное» разбирались, для чего это надо и как электронный паспорт поможет в борьбе с агрессивными уличными псами.

Мобильное приложение «Все звери» представляет собой автоматизированную систему учета животных без владельцев. В программном продукте, которым пользуются местные власти — заказчики отлова, подрядчики по отлову и приюты, фиксируются все данные на каждую конкретную собаку. В Сосновском районе и Магнитогорске мобильное приложение запустили в декабре 2022 года, именно в этих территориях работают государственные приюты по обращению с животными без владельца.

«Службы отлова вносят в систему видео и геолокацию с момента отлова на каждую собаку. Затем в приюте сотрудники дополняют данные о животном, о времени стерилизации, вакцинации и номере бирки. Такая информация позволяет заказчикам видеть, откуда, сколько собак было вывезено и когда. Местные власти контролируют работу подрядчиков», — пояснили специалисты администрации Сосновского района.

Разработчик приложения — компания «Агросервис», резидент инновационного центра «Сколково» и технопарка «Жигулевская долина». Программное обеспечение уже действует в ряде регионов, а в 2021 году получило диплом «Топ-10 инновационных проектов в зооиндустрии» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Система — эффективный цифровой инструмент, который значительно снижает непродуктивные затраты бюджетных средств на работу с бездомными животными, экономит время на оформление проводимых мероприятий и обеспечивает прозрачность финансирования», — рассказал ИА «Первое областное» представитель компании-разработчика Владимир Ведяпин.

В администрации Сосновского района добавили, что система позволяет уйти от бумажной волокиты, ведь на каждую бродячую собаку после отлова заводят дело.

«В 2022 году отловлено более трехсот собак, у нас уже три тома бумаг на них. В электронной системе сразу видно, была ли отловлена ранее собака, где биркована и так далее», — добавили эксперты.

В идеале, считают представители администрации, чтобы система заработала по всей области. Тогда миграцию собак можно не только отслеживать, но и понимать, сколько вообще таких особей обитает в округе.

«В прошлом году в одной из деревень выгрузили семь собак из легковой машины. Они были биркованы. Если бы собаки были внесены в систему, мы бы сразу видели, откуда и кто их к нам завез. Если после отлова собака проявляет агрессию, ее можно вернуть в приют на пожизненное содержание. Но для этого надо понимать, где она ранее была отловлена», — пояснили в администрации Сосновского района.

Напомним, парламентарии Челябинской области и эксперты регионального министерства сельского хозяйства настаивают на внедрении в стране системы учета каждого животного. Регистрация каждой особи позволит отследить, почему та или иная собака оказалась на улице.

Пока же в регионе применяют другие меры для предотвращения нападения бродячих собак на людей. В городах и поселках запретили подкармливать бродячих собак, вывозить их после отлова в парки и скверы. Кроме того, в Челябинской области идет строительство третьего государственного приюта для животных без владельца.