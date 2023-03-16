В Челябинской области запретили подкармливать бродячих животных

В регионе утвердили перечень мер, который должен снизить риск нападений на людей

Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин подписал приказ, который утверждает порядок «предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан на территории Челябинской области». Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, приказ подписан для исполнения законодательства об ответственном обращении с животными. В частности, речь идет о целом перечне мер, который позволит снизить риски нападения «бродяг» на людей.

Документ принят в развитие федерального закона об ответственном обращении с животными и в соответствии с рекомендациями федерального Минсельхоза.

Так, при обращении с животными, у которых нет владельцев, не допускается их провоцировать на агрессию, укрывать их от органов, которые отвечают за эту сферу. Также нельзя оборудовать места для содержания уличных животных, если это не является специальным приютом.

«При обращении с животными без владельцев не допускается: прикорм в местах общего пользования на территории населенных пунктов; контакт с животными без владельцев; возврат животных без владельцев в места, на которые запрещено возвращать таких животных...»— говорится в документе.

Отметим, что проблематика с бродячими животными постоянно находится в актуальной повестке нашего региона. На прошлой неделе СК начал проверку по сообщению троичанки о том, что на ее 14-летнего сына напали уличные псы, а в феврале аналогичный случай произошел с 13-летней школьницей из копейского Тугайкуля. Чуть больше года назад наш регион потрясла история, когда стая собак едва не разорвала пятиклассницу, которая потом проходила долгое лечение.

Журналист ИА «Первое областное» считает, что гуманность по отношению к бродячим животным дорого обходится не только бюджету, но и здоровью южноуральцев. Нынешнее законодательство предполагает, что уличного зверя должны отловить, отвезти в приют, где ему поставят прививки и чипируют, а затем вернут в прежнюю среду обитания.