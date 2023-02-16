В Челябинской области судьбу бездомных чипированных собак начали отслеживать через единую систему контроля

В разработке — мобильное приложение для отлова бесхозных животных «Все звери»

В Магнитогорске и Сосновском районе, где действуют государственные приюты для животных без владельца, запустили пилотный проект по автоматической системе учета бездомных собак. Сеть позволяет увидеть, куда конкретно выпускают четвероногих после отлова, все ли они биркованы, в каком состоянии находятся. В перспективе внести информацию о животных на улицах и подать заявку на отлов сможет любой житель области через мобильное приложение «Все звери». Что еще планируют внедрить на Южном Урале для решения проблемы бродячих собак и эффективна ли вообще вся работа — в материале ИА «Первое областное».

Федеральному закону «Об обращении с животными» четыре года. За это время невозможно сказать, стало ли больше собак на улицах, меньше ли они плодятся или реже ли кидаются на людей. Никто этого не может сказать, потому что никто этого не считает. Зато горожане и селяне точно знают: с февраля по март — время «собачьих свадеб». Своры четвероногих устраивают забеги, игры, бои, прогулки и даже концерты и серенады у ближайших контейнерных площадок, в парках, во дворах, у магазинов. Это период агрессивных собак.

Десятки и сотни постов в пабликах с южноуральскими подписчиками каждый день повествуют об одной проблеме: собаки пугают людей.

«Вчера кинулась. Если бы сердце было слабое, инсульт ударил бы. Устала, если честно. Животных люблю, но это уже ни в какие ворота. У дочери нервный тик уже. Причем нападают исподтишка в темноте. Неожиданно».

«Через один пост в группе про собак. Проблема стала уже не просто актуальной, а уже первоочередной. Не за горами каникулы, когда дети будут больше гулять на улице».

«У нас на работе давно обитают стаи бездомных собак, нападают на людей. Неоднократно звонили в отлов. В очередной раз нам ответили, что надо, чтобы было снято видео нападения, чтобы служба отлова убедилась в агрессивности собак. А мы и не знали: тебя кусают, а ты должен это все снять на видео», — небезосновательно возмущаются жители Челябинской области.

В 2023 году в регионе на отлов и содержание животных без владельцев выделят более 100 млн рублей: 42млн — на отлов, 63 млн — на содержание в государственных приютах.

Однако в России до сих пор нет общепринятой методики подсчета численности бездомных животных. Каждый регион сегодня делает это самостоятельно. В 2022 году в Челябинской области впервые применили подсчет животных на отлов по методике регионального министерства сельского хозяйства. Это позволило учесть потребности территорий и впоследствии увеличить годовые субвенции муниципалитетам с 30,8 млн рублей до 42,3 млн рублей на 2023 год.

Так, по собранным от всех районов и округов данным, общее количество животных, подлежащих отлову, в конце 2022 года составило 11 600 особей.

«Пока невозможно сказать, есть ли уменьшение популяции животных, так как подсчет животных по методике проходил первый раз. Но небольшое сокращение количества укушенных людей позволяет сделать вывод о стабильной численности животных без владельцев на улицах муниципалитетов (нет уменьшения, нет и увеличения)», — пояснили в Минсельхозе.

В ведомстве сослались на данные управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Так, количество укусов животными в 2022 году в Челябинской области составило 9214 случаев, 9606 случаев — в 2021-м, 9725 — в 2020-м, 11 270 — в 2019 году. Данные не содержат информации о том, какие это были животные — домашние или бесхозяйные.

Теперь в Магнитогорске и Сосновском районе, где действуют государственные приюты для бездомных животных, запустили пилотный проект по автоматизированной системе учета животных без владельцев. Система входит в единую федеральную информационную сеть. В нее вносят данные обо всех животных, которые поступают в отлов и в приюты, о муниципальных контрактах, исполнителях, заявки на отлов и в режиме онлайн передается в работу.

«У каждого участника свой личный кабинет. Система позволит улучшить качество отлова: увидеть, куда конкретно выпускают собак после отлова, все ли они биркованы, в каком состоянии находятся», — рассказали в министерстве.

В разработке — мобильное приложение «Все звери». В него можно будет внести информацию о животных, которые находятся на улицах, и подать заявку на отлов.

Пока же в общественном транспорте Челябинска и Магнитогорска в скором времени запустят социальную рекламу. Фотографии и короткие характеристики животных из приюта будут крутить для горожан, чтобы желающие могли забрать четвероногих к себе. В Минсельхозе планируют проводить дни открытых дверей в госприютах и уроки доброты.

В этом году в регионе приняли новые правила выгула собак. Теперь строго учитывается рост собаки и возраст ее владельца.

«В адрес рабочей группы Госдумы по подготовке изменений в законодательство РФ и в министерство сельского хозяйства РФ были направлены предложения, которые касались установления правил и норм к содержанию домашних животных, их выгулу, а также ограничения возврата животных без владельцев на территории, прилегающие к детским, медицинским и образовательным учреждениям, и в случае, если животные отловлены из стаи», — рассказали в министерстве.

Местные власти могут установить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев. По такому пути пошли в Копейске. А в Магнитогорске мэрия обратилась к горожанам и попросила не подкармливать животных вблизи домов.

На этапе согласования находится приказ Минсельхоза о порядке предотвращения причинения бездомными животными вреда жизни или здоровью граждан.



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