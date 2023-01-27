Третий госприют для животных появится в Челябинской области в 2024 году

На продолжение работ нужно еще 80 млн рублей

Областной приют для бездомных животных в Катав-Ивановске достроят в 2024 году. Как сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 27 января, в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, текущее финансирование позволяет приобрести часть модульных конструкций и решить вопрос с электричеством.

В прошлом году на создание приюта из бюджета области направили 30 млн рублей. Но потратить успели только 18 млн. Остаток суммы в 12 млн рублей разрешили перенести на текущий год, и в настоящий момент объем работ ограничен этой суммой. Во втором квартале 2023 года для будущего приюта планируют приобрести модульные здания гаража, дезбарьера, поставить систему водоочистки, забор и провести электричество.

По данным Минсельхоза, на продолжение строительства требуется еще порядка 80 млн рублей.

«Достраивать в любом случае будем. Но, вероятнее всего, по срокам уже в следующем году», — заверили в министерстве.

На время создания приюта его функции возьмет на себя служба отлова в Катав-Ивановске, которая получит удвоенные субвенции на содержание, лечение, стерилизацию и вакцинацию животных.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что приют в Катав-Ивановске станет третьим государственным приютом для бездомных собак и кошек в Челябинской области. Первый приют начал работу в 2021 году в Агаповском районе. Второй открылся в прошлом году в Сосновском районе. Приют в Катав-Ивановске будет работать на базе Златоустовской ветстанции и обслуживать муниципалитеты горнозаводской зоны.