В Челябинске запретили выпускать собак из отлова в городской бор

Новые требования закрепили в постановлении главы города

Мэрия Челябинска определила перечень мест в городе, куда запрещено возвращать бездомных собак после стерилизации, вакцинации и биркования. В списке — социальные объекты, скверы, парки, другие общественные пространства, а также территория Челябинского городского бора. Соответствующее постановление подписала глава города Наталья Котова.

Документ запрещает выпускать животных без владельцев ближе 50 метров от больниц, школ, садиков, учреждений соцзащиты и соцобслуживания, торговых объектов, детских и спортивных площадок, а также кладбищ, мемориалов и придомовых территорий, если эти объекты огорожены забором.

Запретная зона в 150 метров установлена для тех же территорий, но без забора, а также для парков, скверов, площадей, набережных, других общественных пространств и городского бора.

В постановлении также говорится, что решение о выпуске бездомных животных на прежние места обитания принимают руководители и специалисты городского управления экологии и природопользования.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что аналогичные требования разработали власти Копейска. А мэрия Магнитогорска попросила горожан не подкармливать бездомных животных вблизи домов и общественных территорий.

Напомним также, что с февраля 2023 года судьбу чипированных безнадзорных животных в Челябинской области начали отслеживать с помощью единой системы контроля.