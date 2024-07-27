Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке в Еткульском районе

Все из-за продолжительных осадков

В поселке Еманжелинка Еткульского района из-за непрекращающихся ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Принято решение о введении на территории Еманжелинского сельского поселения режима чрезвычайной ситуации. В Коелгинском и Бектышском сельских поселениях введен режим повышенной готовности»,— сообщили в администрации.

В связи с угрозой подтопления в районе открыли несколько пунктов временного размещения. В селе Еманжелинка это школа на улице Алое поле, 1; в селе Коелга — центр развития творчества «Радуга» на Хохрякова, 17; в селе Белоносово — школа на Советской, 15.

С собой жителям рекомендуют брать документы, средства гигиены и лекарства, одежду и запас еды. Вода и еда в ПВР также имеется. При этом употреблять в администрации рекомендуют только бутилированную или кипяченую воду.



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