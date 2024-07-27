В Сосновском районе из-за поднятия уровня воды в реке Биргильда подтопило садовые участки, расположенные в СНТ «Железнодорожник». Людей эвакуировали оттуда на лодках. Глава района Евгений Ваганов принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на МЧС России по региону и местную газету «Сосновская нива».
Из-за поднятия уровня воды в реке произошел перелив через дорогу, соединяющую поселок Полетаево и деревню Бутаки в Сосновском районе. Вода хлынула и в СНТ «Железножорожник».
«Проведено информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Проводится эвакуация людей из СНТ с помощью лодок, эвакуировано 46 человек, в том числе четверо детей. Населенные пункты не подтоплены»,— уточнили в МЧС.
Пункт временного размещения развернули в полетаевской школе. Некоторые владельцы садовых участков разместились у родственников.
В самом районе до вчерашнего дня действовал режим повышенной готовности. Сегодня утром глава Евгений Ваганов ввел режим ЧС.
Напомним, участок подтопленной дороги в Сосновском районе закрыт. Вместе с тем, в других районах также закрыли участки дорог из-за переливов.