В Челябинской области за год на треть снизилось число разводов

В моду вошли красивые даты, славянские платья и свадьбы в узком кругу

В Челябинской области на треть снизилось число разводов, а число новых браков за первое полугодие выросло на 5% по сравнению с 2023 годом. Об этом, а также о новых трендах рассказала председатель госкомитета по делам ЗАГС региона Людмила Рерих на пресс-конференции, посвященной Дню семьи, любви и верности.

«У нас очень хорошая статистика в Челябинской области по сравнению с прошлым годом: за первое полугодие зарегистрировано браков больше на 5%, а расторжений брака стало меньше на 33%», — отметила Людмила Рерих.

Праздничные мероприятия стартовали в регионе с 4 июля: в отделах ЗАГС прошли торжественные регистрации, церемонии имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни. В челябинской библиотеке имени Пушкина открылась свадебная выставка — она до сих пор доступна для посещения.

Апогеем праздника стало участие южноуральской пары во II Всероссийском свадебном фестивале в Москве. Семейная пара из Челябинска — Ульяна и Вячеслав Мороз — представили регион в числе участников массовой регистрации браков. Фестиваль включал в себя не только бракосочетание, но и культурную составляющую: пары должны были подчеркнуть особенности своего региона через костюмы и атрибуты. Молодожены из Челябинской области подготовили особенный образ и поделились своей историей любви.

«Мы познакомились в компании друзей за игрой в настольные игры. Ульяна сразу привлекла меня своей заботой о других. А теперь она моя жена. И когда все одновременно говорят „да“ — это ни с чем не сравнимые эмоции», — рассказал Вячеслав.

Ульяна призналась, что раньше хотела уехать из Челябинска, но осталась ради любви.

«Дом — это не город, а человек», — сказала она.

Среди гостей фестиваля была пара, отметившая 60 лет совместной жизни. Именно от них молодожены получили важный совет: говорить друг с другом, обсуждать, смотреть в одном направлении и стараться понимать друг друга.

О современных трендах в проведении свадеб рассказала начальник управления ЗАГС города Челябинска Наталья Рыжкова. По ее словам, все большую популярность набирают регистрации в узком кругу, без большого количества гостей.

Появились и стилистические особенности: свадьбы в исконно русском стиле, где невеста — в венке, а в букете — полевые цветы. Стали популярны европейские церемонии, когда сначала выходит жених, а затем отец невесты сопровождает ее к алтарю. Некоторые пары даже подбирают единый стиль и цвет одежды для всех гостей — с обеих сторон.

Еще одна тенденция — регистрация брака в красивые даты. Особенно популярны зеркальные даты с числом 25.

«25 мая, несмотря на то что это воскресенье, у нас было зарегистрировано 268 браков. А на 25 июля уже подано 530 заявлений», — рассказала Людмила Рерих.

Здесь можно прочитать, что такое брачный договор и зачем его заключать.

Автор: Ксения Максимовских