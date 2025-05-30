Влюбленные из Челябинска распишутся в Москве во время массового бракосочетания

Вячеслав и Ульяна уже прошли конкурсный отбор и готовятся к поездке

Влюбленные из Челябинска Вячеслав Мороз и Ульяна примут участие в массовой церемонии заключения брака, которая состоится в Москве 8 июля — в День семьи, любви и верности, сообщает Национальный центр «Россия».

«Вячеслав и Ульяна встречаются год. Случайная встреча в гостях у общих друзей полностью изменила их жизнь. Ульяна только-только окончила Южно-Уральский государственный университет и собиралась уезжать из Челябинска, где у нее не было родных. После первого свидания с Вячеславом девушка поняла, что этот человек и этот город — ее судьба», — рассказали организаторы.

Массовое бракосочетание пройдет во время II Всероссийского свадебного фестиваля. В прошлом году на фестивале была создана 151 семья, а в этом регистрация участников еще не окончена. Подать заявку можно на сайте Национального центра «Россия» до 4 июня. Потом 170 пар будут выбраны на конкурсной основе Управлением ЗАГС Москвы и Национальным центром «Россия».